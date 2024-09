Sousa DIFENDE Fonseca: «Ecco perché non è stato FACILE per Paulo. Sullo SCUDETTO dico questa cosa»

L’ex tecnico di Fiorentina e Salernitana Paulo Sousa ha difeso il connazionale e amico Paulo Fonseca, allenatore del Milan

Paulo Sousa, ex allenatore di Fiorentina e Salernitana, ha espresso la sua opinione sul Milan e su Rafael Leao in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Sousa ha evidenziato come non sia stato facile per Fonseca raccogliere l’eredità di Pioli, sottolineando però la capacità del tecnico portoghese di adattarsi a diverse realtà calcistiche. Ha inoltre sottolineato la sfida di gestire una squadra in cui l’allenatore precedente aveva valorizzato al massimo due giocatori chiave come Theo e Leao.

LE SUE PAROLE – «Per Fonseca non è stato facile raccogliere l’eredità di Pioli, ma Paulo si è sempre adattato a ogni tipo di piazza, dallo Shakhtar alla Roma. Ora si ritrova in un contesto dove l’allenatore precedente era riuscito a far esprimere al meglio le due colonne della squadra, Theo e Leao. Il mercato è stato ottimo, quindi lotterà fino alla fine per lo scudetto».