Condividi via email

Sorteggio Champions League, Milan contro Feyenoord ai play-off! Agli ottavi di finale, eventualmente, Inter o Arsenal

In corso il sorteggio di Champions League per definire tabellone e accoppiamenti. L’urna di Nyon decreterà se il Milan sfiderà la Juventus o il Feyenoord nei play-off per raggiungere gli ottavi di finale. Chi vincerà la doppia sfida, affronterà l’Inter o l’Arsenal nel successivo turno a eliminazione diretta.

LIVE

Sorteggio iniziato.

La Juventus sfiderà il Psv.

Il Milan sfiderà il Feyenoord.

PSG – Brest

Monaco – Benfica

Manchester City – Real Madrid

Celtic – Bayern Monaco

Atalanta – Brugge

Sporting – Borussia Dortmund