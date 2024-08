Sorteggio Champions Milan, Fonseca AMMETTE: «Le squadre che abbiamo pescato…». Il suo commento in conferenza

Giornata di vigilia in casa Milan con Fonseca che è intervento in conferenza stampa per presentare il match con la Lazio. Di seguito le sue parole sul sorteggio Champions dei rossoneri.

SORTEGGI CHAMPIONS – «Ho tanto da pensare prima della Champions… Mi piace il format, innanzitutto, perché ci sono più partite tra le grandi squadre. Per noi un sorteggio molto equilibrato, ci sono Real Madrid, Liverpool e Bayer che sono molto forti. Sorteggio equilibrato come lo è questo format»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI LAZIO-MILAN