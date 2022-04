Soriano, ex portiere e oggi dirigente, sulla lotta scudetto tra Inter, Milan e Napoli. Le possibilità? Medesime per tutte e tre

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Soviero, dirigente ed ex portiere che ha militato in A per un anno con la Reggina. Sul banco il tema-scudetto.

«Scudetto? Il Napoli ha le stesse possibilità di Inter e Milan, né più né meno. La differenza la faranno la voglia di vincere e la fortuna, che non terrei fuori dalle considerazioni. Domenica per il Napoli è una partita fondamentale, più che con la Roma».