Sondaggio del Leicester per Calhanoglu: il turco non è incedibile

Sondaggio del Leicester per Hakan Calhanoglu: il Milan ha fissato il prezzo per il turco che non è considerato incedibile

Secondo quanto affermato da Nicolò Schira su Twitter, il Leicester avrebbe effettuato un sondaggio nelle scorse ore per Hakan Calhanoglu. Il numero 10 turco del Milan non è considerato un incedibile tant’è che anche il suo prezzo è radicalmente sceso rispetto alla passata stagione: ora i rossoneri per il cartellino del turco chiedono circa 15 milioni di euro.

Nonostante l’interesse delle Foxies, attualmente seconde in classifica in Premier League, il sogno di Calhanoglu è quello di tornare a giocare in Bundesliga, campionato nel quale si è espresso al massimo in carriera.