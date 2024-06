Slovenia Serbia 1-1, Jovic pareggia all’ultimo minuto! Il rossonero salva la sua nazionale dall’eliminazione : ecco la prestazione

La Serbia del rossonero Jovic e di tanti altri “italiani” pareggia 1-1 contro la Slovenia. Tante palle gol soprattutto per Mitrovic che ha colpito anche una traversa ma è proprio l’attaccante del Milan a pareggiare la partita all’ultimo minuto.

In questo modo la Serbia rimane a 1 punto in classifica e in attesa del match tra Inghilterra-Danimarca, mantenendo viva la permanenza a Euro2024 della sua nazionale. 26 minuti del secondo tempo per il rossonero che gli sono bastati per essere decisivo: adesso per qualificarsi la Serbia dovrà vincere l’ultimo match.