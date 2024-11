Slovan Bratislava Milan, il grande ex Kucka recupera: l’annuncio dell’allenatore. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Il Milan, dopo la deludente prestazione offerta contro la Juventus in campionato, è tornato subito al lavoro per preparare la sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Nella squadra slovacca, come annunciato dal tecnico avversario, ci sarà il grande ex Kucka.

LE PAROLE – «Il ritorno di Juraj Kucka lo valuto ovviamente in modo positivo. Ha avuto un’interruzione di diverse settimane, cosa che ogni giocatore sente. Sono soddisfatto della sua prestazione. Sappiamo che ha dato il massimo per tornare contro il suo amato Milan, e credo che il suo desiderio si realizzerà».