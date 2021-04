Sky, importante novità di formazione per il match con la Sampdoria

Sky ha svelato che Saelemaekers giocherà da terzino destro nella gara di domani contro la Samp: Dalot in panchina

Sky ha rivelato un’importantissima novità di formazione per il Milan in vista della gara di domani alle 12:30 contro la Sampdoria: Saelemaekers partirà dall’inizio come terzino destro, con Dalot inizialmente in panchina.

CASTILLEJO A DESTRA – Samu Castillejo agirà quindi come esterno destro d’attacco, proprio in collaborazione col belga. Saelemaekers aveva esordito da terzino destro a febbraio dello scorso anno nella gara casalinga contro il Verona poi terminata uno a uno