Inter, Inzaghi: «Complimenti al Milan per il percorso in Champions»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha fatto i complimenti al Milan per il percorso in Champions League: le sue parole

In conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, Simone Inzaghi ha parlato così del percorso delle italiane in Champions League:

«Ne avevamo bisogno, e poi abbiamo fatto tutti grandi partite, se penso al Milan e al Napoli in Champions faccio i complimenti, hanno meritato come noi. E così anche la Roma, la Juventus, la Fiorentina. Sono sei squadre, si è fatto un grandissimo passo, dobbiamo continuare tutti quanti perché più andiamo avanti e meglio è per il nostro Paese».