Simakan più di tutti, Maldini stregato dal difensore francese

Paolo Maldini ha espresso la propria preferenza in società. Simakan è il giocatore giusto per rafforzare la difesa milanista in vista della seconda parte della stagione. Stefano Pioli ha chiesto un difensore centrale per sopperire all’emergenza di queste settimane.

La dirigenza rossonera, come noto, sta sondando il mercato su diversi fronti. Attualmente però il centrale dello Strasburgo sembra l’indiziato numero uno: a ballare ci sono soltanto pochi milioni con il club francese e presto potrebbe arrivare l’accordo.