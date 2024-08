Vos Milan, nuovi CONTATTI per chiudere l’affare: cosa succederà nelle prossime ore. NOVITÀ

Vos Milan, nuovi CONTATTI per chiudere l’affare: cosa succederà nelle prossime ore. Tutte gli AGGIORNAMENTI

Ci sono novità rilevanti per quanto riguarda Silvano Vos, giovane centrocampista che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Ajax e per il quale ormai da qualche giorno sta lavorando il calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra i due club per cercare di chiudere l’arrivo in rossonero dell’olandese classe 2005.