Shevchenko saluta Paolo Rossi: «Un onore averti conosciuto, campione di tutti»

Anche Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, si è aggiunto al cordoglio per la morte improvvisa di Paolo Rossi. Queste le sue parole pubblicate su Twitter:

«Bello vederti giocare, un onore averti conosciuto. Riposa in pace Paolo, campione di tutti».

Inspiring to see you playing, an honor to have met you. Rest in peace Paolo, champion for all 💔🙏🏼 pic.twitter.com/OI9SyZ5CjZ

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) December 10, 2020