Sfida tra Milan e Juventus per un gioiellino della Sampdoria

Milan e Juventus sono pronte a darsi battaglia per uno dei talenti di maggior prospetto dell’under 15 della Sampdoria

Secondo quanto riferito da SkySport gli occhi di Milan e Juventus sarebbero tutti indirizzati verso il giovanissimo Kevin Leone, il fantasista della Sampdoria Under 15. Non è da escludere però un futuro per lui in Germania con il Wolfsburg pronto ad accoglierlo.

L’obiettivo Doriano è comunque quello di aspettare il compimento dei sedicenni del ragazzo ed offrirgli un contratto da professionista.