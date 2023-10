Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Si è concluso un altro week end di partite del settore giovanile del Milan. Ecco i risultati delle squadre rossonere impegnate

Si ferma la Serie A, si ferma la Primavera maschile ma il fine settimana del nostro Settore Giovanile è stato comunque ricco di partite e di grandi appuntamenti. Il sabato rossonero è stato guarnito da due pareggi (Under 18 e Under 17 femminile) e da numerose vittorie con ampio margine. Domenica, invece, è tornata in campo la Primavera Femminile nella sempre difficile trasferta di Roma: a prevalere sono state le giallorosse per 3-0. Under 16 e Under 15 vincono entrambe contro il Monza, segnando quattro gol a testa mentre l’Under 17, sempre contro i brianzoli, vince 1-3. Gran debutto stagionale per l’U14 maschile, che vince nettamente il Derby in trasferta: 3-0 il risultato finale.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 14 OTTOBRE