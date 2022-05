Settore giovanile Milan: i risultati del week-end

Quante soddisfazioni nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero! In copertina ci sono le due formazioni Primavera, entrambe vincenti nel weekend in sfide cruciali per i loro destini: la maschile chiude la stagione vincendo con un 4-2 in rimonta sul Genoa – doppietta di Nasti che chiude la stagione a quota 16 gol – mentre la femminile conferma il 2° posto a fine stagione regolare con il bel successo sul campo della Pro Sesto.

Parte bene la Fase Nazionale dell’U15, corsara nell’andata degli Ottavi sul campo dell’Udinese, mentre l’U16 non va oltre l’1-1 a Benevento: per entrambe le formazioni appuntamento mercoledì con il ritorno in casa al Vismara. Continua con due successi, infine, la Fase Interregionale di U17 e U15 femminili.