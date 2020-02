Settore giovanile, i risultati del weekend: Primavera promossa, bene anche i più piccoli

Settore giovanile: weekend di calcio di rilevanza, che ha visto la Primavera rossonera conquistare la promozione

La protagonista del weekend è stata la Primavera, che battendo 3-1 la SPAL e conquistando la 14° vittoria consecutiva, ha ottenuto la promozione con quattro giornate di anticipo. Al Vismara i rossoneri hanno ridato un’altra dimostrazione di superiorità, superando senza affanno la seconda in classifica, grazie soprattutto a grande un primo tempo. Con largo anticipo, dunque, è arrivato il giusto premio dopo una stagione esaltante, di crescita e consapevolezza.

Bene anche le squadre dell’attività agonistica: successi netti e larghi per U12, U11, U10 e U10 femminile. Perdono solo gli U13, sorpresi in casa dall’Albinoleffe. Ricordiamo che il resto del programma delle gare è stato rinviato su disposizione del Governo per fronteggiare e contenere i casi di contagio da Coronavirus in Lombardia e Veneto.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI:

PRIMAVERA: 7° giornata di ritorno, Milan-SPAL 3-1 (19′ Colombo, 22′ Olzer, 47′ Sala)

U13: 5° giornata di ritorno, Milan-Albinoleffe 0-2

U12: 3° giornata, Rhodense-Milan 0-7 (4 Camarda, Natali, Cullotta, Borsani)

U11: 3° giornata, Milan-Iris 13-0 (4 Colombo, 3

Mastroianni, 2 Stea, Rocca, Avogadro, Bompan, Mazzucchelli)

U10: 3° giornata, Milan-Pro Sesto 7-4 (3 Maracu, Sorrentino, Seye, Esposti, Romano)

U10 FEMMINILE: 3° giornata, Real Trezzano-Milan 4-7 (3 Spagliardi, 2 Galluzzi, Parolo, Conte)

