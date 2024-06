Sesko Milan, Katanec SVELA: «Migliorerà ancora, ho letto dell’interesse e vi dico che..»

Srecko Katanec ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Inghilterra e Slovenia. Cosa ha detto su Sesko al Milan

Le parole di Srecko Katanec a La Gazzetta dello Sport prima della sfida tra Inghilterra e Slovenia. Cosa ha detto su Sesko al Milan:

SESKO – «Gioca in Bundesliga, ha fatto 14 gol, è molto giovane e potente. Migliorerà ancora, ma già adesso il suo valore è abbastanza alto».

LA SCELTA DI RIMANERE A LIPSIA – «Ha fatto bene, perché credo non sia ancora pronto per la pressione di giocare in una grande. Avevo letto dell’interesse del Milan, ma è difficile andare così giovane in una squadra come quella, dove se non segni per 2-3 partite sono problemi. A Lipsia sono pazienti danno tempo ai giocatori».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI KATANEC