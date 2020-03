Serie A, l’ipotesi: al via il 3 giugno per concludere il 12 luglio.

Serie A, finire la stagione a tutti i costi, questo il senso delle parole di mercoledì sera del presidente della Figc Gabriele Gravina, pandemia permettendo

OGNI 3 GIORNI- Anche se in piena emergenza è complicato fare date, un’ipotesi di calendario, secondo quanto riportato da Sportmediaset vedrebbe il via il 3 giugno, con partite infrasettimanali e nel weekend, per concludersi il 12 luglio. Praticamente una gara ogni 3 giorni in media perfetta.