Serie A, Lecce-Milan: dove vedere la partita in diretta

Alle 19,30 il fischio d’inizio allo stadio via del Mare di Lecce; di seguito la copertura TV e streaming per seguire in diretta la partita

Riparte ufficialmente la Serie A con Lecce-Milan che aprirà la 27a giornata, dopo i recuperi della 25a disputatisi nel weekend. Allo stadio via del Mare il Milan scenderà in campo alle ore 19,30 contro i padroni di casa che all’andata strapparono un 2-2 allo scadere con un gran gol di Calderoni.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A per gli abbonati al digitale terrestre, Sky Sport Uno e Sky Calcio 2 per gli abbonati via satellite e sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma SkyGo per i soli abbonati oppure su Now Tv dove invece si può acquistare la singola partita (o più precisamente 24 ore del pacchetto sport, il che quindi include anche Bologna-Juventus, ndr) al costo di 14,99 €.