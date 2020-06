Serie A, gli ultimi sviluppi attorno le partire in chiaro: interviene l’Antitrust

La questione delle partite di Serie A in chiaro ha tenuto col fiato sospeso tutti i tifosi e ora arriva la conferma dell’Antitrust: solo highlights

Questa sera alle 19:30 riprenderà la Serie A dopo il lungo stop dettato dall’emergenza Coronavirus e la delicata questione attorno la possibilità di vedere le partite in chiaro è giunta a una conclusione.

Nonostante i cenni d’intesa tra il ministro dello Sport Spadafora e Sky, l’Antitrust ha decretato che per i non possessori di un abbonamento a Sky o Dazn sarà possibile vedere in chiaro gli highlights dei match e non le intere partite.