Serie A, contagi: La Figc detta i cambiamenti e pone una stretta immediata per contenere il diffondersi del virus sempre più minaccioso e preoccupante anche in termini economici.

CAMBIARE IMMEDIATAMENTE- Come spiega il Corriere dello sport di questa mattina sia in prima pagina che internamente, la Figc sarebbe pronta ad una stretta determinante, dato il dilagare delle preoccupazioni economiche, riguardanti molti club di A. “Tamponi da effettuare presso un’unica struttura (favorita la Synlab) e in caso di positività un solo luogo di isolamento per tutti i giocatori della squadra“.