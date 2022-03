Nella riunione di ieri a Coverciano, Rocchi e Trentalange hanno parlato di un possibile cambiamento nella carriera degli arbitri in Serie A

Ieri si è tenuto a Coverciano un incontro con l’AIA dove sono intervenuti il presidente Trentalange e il designatore Rocchi.

Tante le novità e gli aspetti su cui lavorare per migliore la figura dell’arbitro in Serie A. Il primo punto è la comunicazione con la volontà di aumentarla e il secondo è quello di dividere le carriere tra campo e VAR, con tanti di corsi di specializzazione per aumentare l’efficacia. Lo riporta il Corriere dello Sport.