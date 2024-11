Semplici ammette: «Adli valorizzato da Palladino: sta facendo la differenza»

Adli ex Milan, Semplici ammette: «Valorizzato da Palladino: sta facendo la differenza». Le parole rilasciate ai microfoni di TMW

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Leonardo Semplici riguardo l’ex Milan Yacine Adli.

PAROLE – «Sicuramente Palladino ha valorizzato Bove, Cataldi, Adli, che venivano da squadre importanti e avevano voglia di rimettersi in gioco. Adli è stato quasi una sorpresa, sta facendo veramente la differenza. E poi il mio amico Baroni sta facendo qualcosa di straordinario, oggi la Lazio è la migliore del campionato italiano per l’espressione di gioco. Palladino invece è stato molto bravo a cambiare dopo un inizio non buono ed è riuscito anche lui a trasferire le sue idee. Ai tecnici bisogna dare del tempo per lavorare».