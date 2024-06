Seconda squadra Milan, Binda rivela: «Rischiano di essere l’unico club beffato, ma..»

Nicola Binda, parla così delle società iscritte al prossimo campionato di C, tra cui potrebbe esserci anche la seconda squadra del Milan

LE PAROLE – «Martedì 4 c’è il termine per le iscrizioni ai campionati (le squadre nei playoff avranno tempo fino all’11): scadenza anticipata per evitare di arrivare a settembre con i ricorsi. Già, ma se dovessero farcela tutte? I segnali sono molto positivi in tal senso, sarebbe un risultato storico. L’unico club beffato potrebbe essere il Milan, che ha pronto il progetto U23: ma se non si libera il posto…»