Seconda squadra Milan, DOMANI il sorteggio dei gironi! DUE gli uomini chiave, TUTTI i dettagli

Seconda squadra Milan, domani il sorteggio dei gironi dopo l’annessione al posto dell’Ancona: tutti i dettagli e gli uomini chiave

Prende sempre più piede, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il progetto della seconda squadra rossonera.

Domani ci sarà il sorteggio dei gironi, passaggio non banale. Da regolamento, Juventus,

Atalanta e Milan dovranno stare in tre gruppi diversi: una nel girone A, una nel girone B, soprattutto una nel girone C, con logiche difficoltà da lunghe trasferte e campi particolarmente caldi per ragazzi abituati al calcio giovanile. Non sarà ovviamente

un’assegnazione definitiva: negli anni ci saranno rotazioni. Camarda e Ibrahimovic Jr. gli uomini chiave