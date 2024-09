Scudetto Milan, Pasquato SICURO: «Rossoneri CANDIDATI a vincerlo ma i favoriti sono loro»

Scudetto Milan, Cristian Pasquato, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A: rossoneri candidati al titolo

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Cristian Pasquato ha dichiarato:

Obiettivi stagionali: la Juve può lottare per lo scudetto? Ci sono squadre secondo lei più attrezzate? – «Sicuramente potrà dire la sua la Juventus, come in ogni stagione. La storia di questa società vuole che la Juventus stia lì in alto e lo farà anche quest’anno. Credo però che la favorita per lo scudetto rimanga l’Inter, gli antagonisti principali saranno il Milan, il Napoli, l’Atalanta e la Roma».

