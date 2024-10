Scudetto Milan, Fonseca a SORPRESA: «Loro tra i PRIMISSIMI favoriti per il titolo»

Scudetto Milan, Paulo Fonseca ha indicato nel Napoli di Antonio Conte una delle primissime favorite per il titolo. Le parole

Nel corso della conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato così della corsa scudetto:

NAPOLI – «Abbiamo tanto da giocare, ci sono tante squadre che vogliono la stessa cosa che vogliamo noi. Non voglio parlare di altre squadre, ma il Napoli ha il vantaggio di non avere le coppe. Ha un allenatore forte, una squadra forte e hanno più tempo per lavorare: non voglio creare pressioni, ma sono una fortissima candidata per lo scudetto».

