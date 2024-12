Scudetto Milan, Delio Rossi sorprende: rossoneri di Fonseca ancora in corsa? Le dichiarazioni

Scudetto Milan, Delio Rossi, noto tecnico, è convinto che l’attuale incertezza in classifica andrà avanti ancora per un pò. Le parole

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Delio Rossi ha parlato così della lotta scudetto in Serie A, tema che riguarda anche il Milan:

La Serie A, mai come quest’anno, sta mostrando grande equilibrio nelle zone alte della classifica: durerà ancora per tanto?

«Onestamente penso che quest’incertezza andrà ancora avanti per un po’. I campionati non si decidono adesso ma a fine aprile. Se in quel periodo regnerà ancora quell’equilibrio molte squadre potranno puntare alla vittoria finale ma non sarà così: qualcuno si staccherà ma non sarà il caso della Juventus».

