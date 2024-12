Scudetto Milan, Bucchi sentenzia i rossoneri: sono loro i favoriti per il titolo!

Scudetto Milan, per Bucchi, ex attaccante, è l’Inter la squadra nettamente favorita per il campionato: rossoneri fuori dai giochi

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Bucchi, ex centravanti, ha escluso il Milan dalla corsa al tricolore:

Chi è la sua favorita per la vittoria dello scudetto?

«Per lo scudetto vedo favorita sempre l’Inter. Credo che l’Inter sia di gran lunga l’organico migliore e la squadra più rodata di questa Serie A. Probabilmente ad oggi qualche passo falso di troppo hanno permesso a squadre che stanno facendo cose straordinarie, tipo il Napoli, di tenere ovviamente questo campionato ancora apertissimo».

Chiudiamo con la Nazionale: le piace il nuovo corso di Spalletti e dove può arrivare questa Nazionale italiana?

«Il nuovo ciclo di Spalletti mi piace moltissimo. Ritengo che lui sia un allenatore eccezionale e persona di un’intelligenza straordinaria. Ha vissuto la negatività dell’Europeo costruendo la ripartenza della Nazionale. Credo che questa Nazionale in questo momento sia ben quadrata, giochi un buon calcio. Purtroppo a livello di scelte in alcuni ruoli siamo un po’ carenti, perché se pensiamo all’infortunio di Scamacca davanti, ad esempio, ci ha un po’ messo in difficoltà. C’è Retegui che sicuramente sta facendo molto bene però diciamo che non abbiamo i bomber consacrati come possono avere l’Inghilterra con Kane o la Polonia con Lewandowski, insomma il bomber su cui fare affidamento. Credo che Retegui, però, possa essere una soluzione molto valida e poi aspettiamo come sempre delle sorprese che il campionato ci riserverà».

L’INTERVISTA COMPLETA DI BUCCHI A JUVENTUSNEWS24