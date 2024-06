Scozia Svizzera 1-1, eurogol di Shaqiri: Yakin snobba il rossonero Okafor. Il tabellino del match di Euro2024

Nemmeno un minuto nelle prime due partite a Euro2024 della Svizzera per il rossonero Okafor. L’attaccante non è sceso in campo nel pareggio per 1-1 tra Scozia e Svizzera che lascia ancora aperto il discorso qualificazione nel girone in cui è presente anche la Germania.

Eurogol del nerazzurro Shaqiri che non basta per ribaltare l’iniziale svantaggio. La prossima partita contro la Germania sarà decisiva.