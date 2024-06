Mercato Milan, SCONTRO Suma-Biasin: «I rossoneri non hanno mai trattato Thuram!». Poi la replica: ecco cosa è successo in diretta tv tra i due giornalisti

Scontro nella puntata di Qsvs su Telelombardia, tra Mauro Suma e Fabrizio Biasin sul mercato rossonero e in particolare su Thuram. Ecco di seguito le dichiarazioni dei due giornalisti, rispettivamente legati al mondo Milan e Inter:

BIASIN – «L’Inter ha pagato tanto di commissioni per Thuram? Benissimo. Ma se Marotta e Ausilio vanno da Oaktree a dire che hanno pagato 8 milioni di commissioni per un giocatore, voluto dal Milan, comprato a zero euro di cartellino e che oggi vale almeno 60-70 milioni, secondo me Oaktree si complimenta».

SUMA – «Il Milan ha trattato Thuram? Quando? O hai messo tu in giro la voce per poter dire che l’hai soffiato al Milan? Mi hai mai sentito dire che il Milan era su Thuram? Mai».

BIASIN – «No assolutamente, il Milan non lo voleva. Assolutamente».

SUMA – «Il Milan su Thuram non c’è mai stato. Poi il sistema mediatico ha creato il clima di Thuram al Milan, è un giochino che conosco. Ma l’anello al naso non ce l’ho».