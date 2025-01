Scontro Conceicao Calabria, Sabatini critica il tecnico: «Impressionato dalla scena vista a San Siro, il portoghese deve capire questa cosa»

Scontro Conceicao Calabria, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha criticato duramente l’episodio di domenica a San Siro

Intervenuto a Pressing, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha parlato così dello scontro tra Conceicao e Calabria al termine di Milan–Parma:

PAROLE – «Sono rimasto impressionato da questa scena. Non supporto queste scene, così come non supporto i giocatori che vengono sostituti e prendono a calcio tabelloni pubblicitari e bottigliette. Detto questo, quello che fa Conceiçao lo trovo già al limite nello spogliatoio, mentre la trovo inaccettabile per l’immagine che dà a tutti in campo davanti a milioni di tifosi. Conceiçao può essere sempre carico, ma ci sono momenti in cui deve controllarsi. Altrimenti come fa a trasmetterlo ai suo giocatori? ».