Scontro Berlusconi-Salvini, il leghista: «Non è Milan-Inter»

Botta e riposta tra Salvini e Berlusconi sulla tematica del MES con il leghista che risponde al cavaliere tirando in mezzo Milan-Inter

Ecco il botta e risposta tra Berlusconi e Salvini per la questione Mes, ormai al centro di ogni dibattito politico e non.

Prima Berlusconi – A Di Martedì su La7: «Per il futuro ci vorrà un governo davvero rappresentativo degli italiani. Ma ora ci interessa di più far sì che Conte non commenta gli errori che sta facendo: per esempio quello che clamoroso di dire all’Europa sul Mes che faremo da soli»

La replica di Salvini a Berlusconi – A Radio Anch’io: «Non è una questione di tifoserie, non è un derby Milan-Inter. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo. Se uno chiede 1000 miliardi di euro li deve restituire e il problema sono le condizionamento. Se accedi, questo fondo ti potrà chiedere tagli alle pensioni»