Schmeichel: «Ho rivisto Eriksen sorridere. Orgoglioso di Kjaer»

Peter Schmeichel ha raccontato della visita fatta, insieme a Kjaer, nella stanza dove è ricoverato Cristian Eriksen

«È stato dannatamente bello vederlo sorridere ed essere se stesso, sentire che era lì con noi. È stata una grande esperienza, che mi ha aiutato molto. Conosco sua moglie, i suoi figli, i suoi giocatori: è una situazione assurda. E sono incredibilmente orgoglioso di avere Simon come capitano. Non mi ha sorpreso che abbia fatto quel che ha fatto, ha un’umanità incredibile. Inoltre, Simon e Christian passano tanto tempo insieme a Milano. Ieri abbiamo parlato del più e del meno: che stia bene è la cosa più importante, ha provato qualcosa che noi non possiamo sapere».