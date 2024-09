Schillaci, BUONE NOTIZIE sulle condizioni dell'ex attaccante

Schillaci, BUONE NOTIZIE sulle condizioni del bomber delle “Notti magiche”: l’ANNUNCIO della moglie. Come sta l’ex attaccante

La moglie di Totò Schillaci via Instagram ha annunciato buone notizie sulle condizioni di salute del bomber protagonista delle “Notti magiche” del Mondiale in Italia del 1990 e avversario del Milan nei suoi anni in Serie A.

MESSAGGIO – «Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera. Le sue condizioni continuano a migliorare, Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile»