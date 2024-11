Scaroni svela: «Chiedevamo un ruolo proporzionato visto che si vive dei proventi della Serie A. Sui litigi con la FIGC...»

Scaroni, presidente del Milan, ha così affrontato il tema della governance calcistica: le dichiarazioni in merito del numero uno rossonero

In collegamento con Sport Industry Talk, per parlare del tema della governance calcistica, è così intervenuto il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Ecco cosa ha detto in merito il numero uno rossonero.

LE PAROLE – «Chiedevamo di avere un ruolo proporzionato al fatto che il calcio italiano vive dei proventi della Serie A. Abbiamo ottenuto tutto quello che ritenevamo giusto? Magari no, ma dei passi in avanti li abbiamo fatti. Non è dai bisticci tra Serie A e Figc che vengono i benefici».