Scaroni: «Cessione societaria importante, su Maldini...»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato la cessione societaria del Milan da Elliott a RedBird: Maldini resta fondamentale

Intervistato da Radio Cor, agenzia de Il Sole 24 Ore, Paolo Scaroni ha parlato della cessione societaria e del futuro di Paolo Maldini:

«o l’ho vissuta da mesi ormai, non mi fa nessun effetto nel senso che lo sapevo. Sono contento che sia arrivato in tempo, in modo da poter affrontare i prossimi impegni ed in particolare il mercato con una proprietà definita. Durerà ancora molto a lungo la gioia e l’orgoglio per lo Scudetto, è stata una cosa veramente stupenda. Maldini è stato un elemento chiave per arrivare allo scudetto, figuriamoci se voglio che parta. Ai tifosi dico di continuare a starci vicino. Lo fanno sempre e continueranno a farlo».