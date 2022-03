Scamacca: «Ibra? Paragone è un orgoglio. Contro il Milan il gol più bello»

L’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca parla così del gol contro il Milan e del paragone con Ibrahimovic

«Il gol più bello in tutti i sensi è stato quello a San Siro contro il Milan, in un San Siro pieno. Non mi sarei mai immaginato un tiro del genere, volevo farlo: o finiva in tribuna o andava così. Il paragone con Ibrahimovic è un orgoglio, è uno degli attaccanti più forti anche di adesso. Quella partita è stata perfetta. Il mio rapporto con Raspadori e Berardi è ottimo, andiamo d’accordo e in campo ci capiamo. Giocatori con questa qualità vanno da soli, in campo c’è intesa.»