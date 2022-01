Sassuolo, si stringe per Bajrami: il Milan monitora la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sassuolo sta insistendo per arrivare a Bajrami dell’Empoli, c’è l’ok di Dionisi e Carnevali offre 10 milioni. Il Milan osserva

Il Sassuolo ha individuato in Bajrami l’acquisto giusto per questo mercato di gennaio. Dionisi lo vorrebbe in neroverde dopo averlo allenato all’Empoli.

Carnevali vuole accontentare il suo allenatore ed è pronto ad offrire 10 milioni ai toscani per il cartellino dell’albanese. Sul calciatore c’è anche il Milan. A riferirlo Tuttosport.