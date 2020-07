Sassuolo-Milan, i precedenti in casa dei neroverdi

Verso Sassuolo-Milan: ecco i precedenti in campionato in casa dei neroverdi. Il bilancio recita un grande equilibrio

Questa sera, ore 21:45, andrà in scena Sassuolo-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Sono 13 le sfide tra Sassuolo e Milan in Serie A: per i padroni di casa quattro vittorie, due pareggi e sette partite perse.

Restringendo il campo alle sole partite disputate in casa dei neroverdi, sono 6 i precedenti: per i padroni di casa tre vittorie e altrettante sconfitte. Il Milan ha ottenuto i tre punti in tutte le ultime tre trasferte di campionato in casa del Sassuolo: la squadra emiliana potrebbe diventare l’unica contro la quale i rossoneri registrano quattro vittorie fuori casa in ciascuna delle ultime quattro stagioni.