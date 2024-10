Sarri Milan, opzione CALDISSIMA ma spunta la RIVALE inaspettata! Cosa sta SUCCEDENDO

Sarri Milan, opzione caldissima per l’eventuale post Fonseca ma spunta anche la clamorosa ipotesi Bologna: la situazione

Come riportato da calciomercato.it, sono ricominciate le voci intorno alla panchina del Milan dopo la sconfitta contro la Fiorentina di Palladino.

Sarri resta una delle prime opzioni del Milan in caso di addio di Fonseca, ma la panchina rossonera non è l’unica possibilità per lui. Sarri è sempre piaciuto al Bologna, la stima è reciproca e per questo vanno considerati tutti gli scenari.