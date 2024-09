Sarri Milan, con lui cambierebbe il MODULO: i DUBBI dell’allenatore riguarderebbero quei GIOCATORI. Cosa filtra se dovesse arrivare

L’eventuale arrivo di Sarri sulla panchina del Milan al posto di Fonseca comporterebbe un cambio di modulo (dal 4-2-3-1 al 4-3-3) con annessi dubbi per la difesa e il centrocampo.

Come spiega Gazzetta.it, l’allenatore da sempre gioca con un regista in mezzo al campo, mentre nella rosa rossonera ci sono giocatori come Fofana e Reijnders che hanno caratteristiche diverse. In difesa Sarri vuole sincronismi perfetti tra i giocatori, curando molto i movimenti e la postura dei singoli elementi. Ma le carattestiche peculiari di Pavlovic e Tomori non sono queste perché entrambi sono più forti nell’uomo.