Sarri Milan, grandi chance in un caso: questa la notizia

Sarri potrebbe essere il nome in pole position per la panchina del Milan, tutto dipende anche dal ruolo del direttore sportivo

Nonostante le smentite di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, il numero uno nella lista dei desideri del Milan per il ruolo di direttore sportivo resta Tony D’Amico. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

In questo senso, qualora dovesse essere lui il nuovo DS, allora per la panchina ci sarebbe un favorito: si tratterebbe di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano potrebbe approdare in rossonero dopo l’esperienze in Serie A con Empoli, Napoli, Juventus e Lazio.