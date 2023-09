Sarri a Dazn: «Campo difficile contro una squadra forte, sarebbe…». Le parole del tecnico biancoceleste prima del fischio d’inizio

Maurizio Sarri a Dazn prima di Milan Lazio:

LE PAROLE – «È normale avvicendamento. Immobile è uscito malconcio con la partita contro il Torino, c’è stato un affaticamento ai flessori e abbiamo deciso che fosse utilizzato in caso di usarlo solo in caso di emergenza. È un campo difficile contro una squadra forte. Sarebbe importante soffre rimanendo in partita. Noi cerchiamo sempre di allenare la testa, a volte ci riusciamo e a volte no. Il contatto con i giocatori è giornaliero»