Sandri Milan Futuro: visite mediche e FIRMA, tutto pronto per il nuovo acquisto! I DETTAGLI

Lavori in corso. Dopo l’iscrizione al campionato di Serie C, il Milan Futuro delinea i contorni della nuova squadra.

In tal senso come riportato da Nicolò Schira il club piazza il colpo Mattia Sandri a parametro zero dopo aver trascorso l’ultima stagione al Sestri Levante. Contratto fino al 2027, la firma è prevista per oggi pomeriggio dopo aver sostenuto le visite mediche.