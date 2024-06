San Siro sempre al top per le partite casalinghe del Milan: il DATO sui tifosi rossoneri dopo l’ultimo campionato

Nonostante la stagione del Milan non sia stata proprio memorabile, con un secondo posto in campionato che non ha reso totalmente felici tifosi e società, non è mancato l’apporto del pubblico di San Siro di fede rossonera.

In questa stagione il Milan ha infatti avuto una media di 72mila tifosi presenti allo stadio, una cifra di poco inferiore a quella ottenuta dall’Inter (72.838 l’affluenza media per i nerazzurri).