San Siro Milan, oggi giornata DECISIVA! Fissato l'appuntamento, andrà DECISA questa cosa per... ULTIMISSIME

San Siro-Milan, oggi giornata decisiva per il futuro dell’impianto milanese: incontro con la Sovrintendenza, i dettagli

La telenovela sullo stadio a Milano ogni giorno si arricchisce di nuovi capitoli. Oggi andrà in

scena l’incontro con la sovrintendenza per fare chiarezza sul vincolo posto sul 2° anello del

Meazza (il provvedimento scatterà nel 2025 quando il settore allora denominato “popolari”

compirà 70 anni dalla costruzione). Milan e Inter, che sono tornati all’idea iniziale – ovvero quella di costruire un impianto di fianco all’attuale, vogliono capire quali margini di manovra dia il provvedimento, ovvero se sia impossibile demolire il secondo anello oppure se sia possibile lasciarne un’impronta, un lascito, magari grazie all’utilizzo delle scale elicoidali. Questo renderebbe più facile “rifunzionalizzare” San Siro e permetterebbe di acquistare spazio vitale per il nuovo stadio.

La sovrintendenza ha già deliberato in merito all’area ex trotto che si colloca proprio accanto al Meazza, ponendo un vincolo rigido sulle scuderie e un vincolo indiretto sulla pista, permettendo a Hines, che sta sviluppando il progetto, di costruirci sopra. Lo riporta Tuttosport.