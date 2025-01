San Siro Milan, l’ultimo aggiornamento spazza via i dubbi! Indizio da urlo, cosa sta succedendo

San Siro Milan, nel parco sono partiti i primi carotaggi. Partono dunque i sopralluoghi dei rossoneri e dell’Inter per aggiornare il progetto

Come riferito da Il Giornale edizione Milano, c’è un importante aggiornamento per quanto riguarda il futuro di San Siro, indicato poche settimane fa da Scaroni come in pole rispetto al progetto di San Donato.

