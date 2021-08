Sampdoria-Milan: out Kessie, Pioli è pronto a schierare una nuova coppia

Sampdoria-Milan: Stefano Pioli deve fare a meno di Franck Kessie. Il tecnico rossonero è pronto a formare una nuova coppia a centrocampo

Tonali e Bennacer prove d’intesa: meno muscoli e più creatività. L’infortunio di Kessie apre la strada a esperimenti che potranno tornare utili più avanti quando l’ivoriano sarà in nazionale.

In questo modo il Milan perde chili ma guadagna in velocità e in capacità di giocare anche negli spazi stretti. Lo riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina.