Sampdoria Milan Femminile: Asllani torna dal primo minuto?

Domani il Milan Femminile scenderà in campo contro la Sampdoria. Dopo 2 partite d’assenza Asllani potrebbe tornare titolare.

La svedese infatti non aveva giocato in Coppa Italia contro la Lazio e in campionato contro il Parma perchè non al meglio. Ora sarebbe pronta per giocare e Ganz potrebbe schierarla anche dal primo minuto